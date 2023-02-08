Погода в Одессе: каков прогноз на 9 февраля

Завтра, в четверг, 9 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода ночью и «плюсовая» днем. Возможна гололедица.

Погода в Одессе 9 февраля

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2°С тепла.

Погода в Одесской области 9 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.