Погода в Одессе: каков прогноз на 9 февраля

Завтра, в четверг, 9 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода ночью и «плюсовая» днем. Возможна гололедица.
Погода в Одессе 9 февраля
По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 9 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.