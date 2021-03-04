Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: каков прогноз на 5 марта?

Погода в Одессе: каков прогноз на 5 марта?

Завтра, в пятницу, 5 марта, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4 °C тепла, днем 12-14 °C выше нуля.

По Одесской области облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 °C тепла, днем 11-16 °C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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