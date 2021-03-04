Погода в Одессе: каков прогноз на 5 марта?

Погода в Украине: что прогнозируют синоптики на первые дни весны? В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на два первых дня весны. По данным синоптиков, в ночь на 1 марта погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух. А днем под влиянием области повышенного давления влажность уменьшится, сообщает Укргидрометцентр. ПОДРОБНЕЕ