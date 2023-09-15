Погода в Одессе: какой прогноз на субботу, 16 сентября

В субботу, 16 сентября, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют ночью дождь, днем будет облачно с прояснениями. День обещает быть теплым — до 25°С в Одессе и до 27°С в области.
Прогноз погоды в Одессе 16 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 16 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.