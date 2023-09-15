Погода в Одесі: який прогноз на суботу, 16 вересня

У суботу, 16 вересня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують уночі дощ, удень хмарно із проясненнями. День обіцяє бути теплим – до 25°С в Одесі та до 27°С в області.
Прогноз погоди в Одесі 16 вересня
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 16 вересня
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°C.
На автошляхах області видимість гарна.