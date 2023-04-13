Погода в Одессе: какой обещает быть пятница 14 апреля?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 14 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 14 апреля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 15-17°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, днем он сменит направление на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 15-20°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.