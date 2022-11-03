Погода в Одессе: какой будет пятница, 4 ноября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предоставил прогноз погоды в Одессе и Одесской области на завтрашний день, пятницу, 4 ноября 2022 года.
Погода в Одессе 4 ноября
В Одессе в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С выше нуля.
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Погода в Одесской области 4 ноября
По Одесской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем его сменит юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.