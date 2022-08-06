Погода в Одессе: каким будет воскресный день 7 августа

Погода в Одессе 4 августа: наконец-то дождь? Синоптики уже который день прогнозируют в Одессе кратковременный дождь. Возможно, 4 августа прогноз сбудется. Ну а воздух в этот день прогреется до 28°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 3 августа: вероятность пожаров высока Завтра, в среду, 3 августа 2022 года, в Одесской области сохранится высокая пожарная опасность. В то же время вероятны кратковременные дожди и грозы. ПОДРОБНЕЕ