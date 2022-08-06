Погода в Одессе: каким будет воскресный день 7 августа

Завтра, в воскресенье, 7 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков синоптики не обещают.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с,
Температура ночью составит +20+22°С, днем столбики термометров будут показывать не ниже +30+32°С.
Температура морской воды +23+24°С.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью +17+22°С, днем +30+35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.