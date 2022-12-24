Погода в Одессе: каким будет воскресный день 25 декабря

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки.
Погода в Одессе 25 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Умеренный дождь.
Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области 25 декабря
По области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможен умеренный дождь.
Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На дорогах области во время дождя видимость 1-2 км.