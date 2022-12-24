Погода в Одессе: каким будет воскресный день 25 декабря

Погода в Одессе 24 декабря: какой будет суббота? Завтра, в субботу, 24 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для зимы погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: похолодает ли 22 декабря? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 22 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. А столбики термометров днем будут на отметке «плюс». ПОДРОБНЕЕ