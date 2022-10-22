Погода в Одессе: каким будет воскресный день 23 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 23 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможен кратковременный дождь.
Погода в Одессе 23 октября
В Одессе воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем она поднимется до 15-17°С тепла.
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Погода в Одесской области 23 октября
по Одесской области синоптики прогнозируют:
облачную погоду с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь. Ночью местами туман.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С тепла, днем воздух прогреется до 15-20°С.
На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 метров, утром дымка, видимость 1-2 км.