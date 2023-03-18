Погода в Одессе: каким будет воскресный день 19 марта

Что обещают синоптики жителям Одессы и Одесской области на воскресенье, 19 марта 2023 года. Какую погоду ждать?
Погода в Одессе 19 марта
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Погода в Одесской области 19 марта
По Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.