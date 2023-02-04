Погода в Одессе: каким будет воскресенье 5 февраля

По прогнозам синотиков, завтра, в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможны небольшие осадки в виде снега.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра весь день будет облачным. Без существенных осадков.
Ветер северный, 15-20 м/с.
Температура ночью 1-2°С мороза, днем от -1 до +1°С тепла.
В Одесской области 5 февраля облачно. Местами снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 1-6°С мороза.