Погода в Одессе: каким будет воскресенье 23 января?

Завтра, в воскресенье, 23 января 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью и днем небольшой мороз, но осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 23 января

В Одессе воскресенье будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночной северо-западный ветер днем сменит направление на северный и будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до 5-7 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Погода в Одесской области 23 января

В Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем его сменит северный, его скорость составит 9-14 м/с.

Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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