Погода в Одессе: каким будет последний сентябрьский день

Завтра, в четверг, 30 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 15-17 градусов со знаком «плюс».
Температура морской воды 14-15 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +6+11 градусов, днем она поднимется до +13+18 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.