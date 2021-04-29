Погода в Одессе: каким будет последний день апреля?

Завтра, в пятницу, 30 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9 °С тепла, днем +14+16 °С.

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4+9 °С, днем 14-19 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.