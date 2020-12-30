Погода в Одессе: каким будет последний день 2020-го года?

Завтра, в четверг, 31 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 11-13 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-18 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой