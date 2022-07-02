Погода в Одессе: каким будет первое воскресенье июля

Завтрашний воскресный день, первый в июле 2022 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно жарким, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, завтра, 3 июля, в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С тепла, днем 26-28°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 23-24°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С тепла, днем +26+31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.