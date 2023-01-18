Погода в Одессе: каким будет день Крещения

Завтра, в четверг, 19 января 2023 года, в праздник Крещения, в Одессе и Одесской области ожидаются сильные порывы южного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
Погода в Одессе 19 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Без осадков.
Ветер южный, 15-20 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области 19 января
По Одесской области облачно. Без осадков.
Ветер южный, 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С тепла.
Видимость на автодорогах области хорошая.