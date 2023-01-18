Погода в Одессе: каким будет день Крещения

Погода в Одессе 18 января: ветер усилится? Завтра, в среду, 18 января 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается сильный южный ветер, его порывы будут достигать 19-24 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: чего ждать во вторник 17 января По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 17 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода. При этом усилится южный ветер. ПОДРОБНЕЕ