Погода в Одессе: каким будет четверг 4 ноября

Начало ноября продолжает баловать одесситов достаточно теплой погодой.
Погода в Одессе 4 ноября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 4 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 8-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.
Погода в Одесской области 4 ноября
В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем они поднимется до 14-19 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марины Анимуцкой