Погода в Одессе: каким будет четверг 4 ноября

Погода в Одессе 3 ноября: быть ли дождю? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 3 ноября 2021 года в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 2 ноября Завтра, во вторник, 2 ноября 2021 г, в Одессе ожидается облачая, с прояснениями погода. Ночью дождь, днем ​​без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​13-15 °С выше ноля. ПОДРОБНЕЕ