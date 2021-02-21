Погода в Одессе и Одесской области: что прогнозируют синоптики на ближайшую неделю

В Одессе и в Одесской области в ближайшие несколько дней будет тепло в дневное время, по ночам – слабый мороз.

Так, в Одессе в понедельник, 22 февраля, будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

В Одесской области также осадков не ожидается. Ночью и утром возможны туман, местами слабый гололед, гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 6-11°С тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

23-24 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью местами гололедица, туман. Ветер северо-восточный, 24 февраля юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 6-11°С тепла.

25-26 февраля будет без осадков. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла.