Погода в Одессе и области 5 октября: прогноз синоптиков

Завтра, во вторник, 5 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С.
Погода по Одесской области
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-9°С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 14-19°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе 6-7 октября
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С тепла, днем 6 октября 11-16°С, 7 октября 8-13°С.
Погода в Одессе 8-9 октября
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С тепла.
Фото с сайта Одесского городского совета