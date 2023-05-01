Погода в Одессе и области 2 мая: тепло днем и заморозки ночью

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 мая в Одессе ожидается погода без осадков. И если днем будет тепло, до +20 по области, но ночью даже возможны заморозки на грунте.
Прогноз погоды в Одессе 2 мая 2023 года
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С. Температура морской воды 10–11°С.
Погода в Одесской области 2 мая 2023 года
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозка 0-2°С, днем 15-20°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото instagram: levani_ya