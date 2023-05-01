Погода в Одессе и области 2 мая: тепло днем и заморозки ночью

Погода в Одессе: ждать ли тепла в первый майский день Апрель этого года выдался достаточно прохладным и дождливым. А какие погодные сюрпризы готовит жителяя Одессы и Одесской области первый майский день? Ответ на этот вопрос знаю специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Каким будет в Одессе конец апреля – воскресный прогноз По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашнее воскресенье, 30 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачный и, возможно, дождливым. ПОДРОБНЕЕ

Пятница 28 апреля в Одессе обещает быть ветреной – прогноз Завтра, в пятницу, 28 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и достаточно ветреная погода, хоть и без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ