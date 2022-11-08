Погода в Одессе: днем 9 ноября потеплеет?

Завтра, в среду, 9 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Погода в Одессе 9 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 9 ноября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С тепла.

Погода в Одесской области 9 ноября

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С со знаком плюс.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.