Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на первый весенний день 2021 года?

В Одессе в первый днь весны, 1 марта, будет переменная облачность. Ночью и днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.
В Одесской области ночью местами небольшие осадки, слабый гололед. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый гололед, видимость при осадках 2-4 км.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.