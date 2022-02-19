Погода в Одессе: что прогнозируют на воскресенье, 20 февраля?

Завтра, в воскресенье, 20 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области, по прогнозам, будет облачно, но тепло.
Погода в Одессе 20 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье в Одессе ожидается:
- облачная погода с прояснениями;
- без существенных осадков;
- ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 20 февраля
По Одесской области 21 февраля прогноз синоптиков таков:
- облачно с прояснениями;
- ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь;
- ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- температура ночью 0-5 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла;
- на дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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