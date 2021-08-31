Погода в Одессе: что принесет первый день осени

Лето закончилось, но как бы мы ни ругали жару, расставаться с теплыми деньками не хочется. Да и прогноз синоптиков «Укргидрометцентра» достаточно оптимистичен: нас ждет еще, по крайней мере, месяц тепла.

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