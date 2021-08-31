Погода в Одессе: что принесет первый день осени

Завтра, в среду, 1 сентября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью +16+18 °С, днем она поднимется до +25+27 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +13+18 °С, днем +23+28 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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