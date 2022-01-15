Погода в Одессе: что обещают синоптики в воскресенье 16 января

Погода в Одессе 15 января: выходить на улицу опасно В субботу, 15 января 2022 года, синоптики и городские власти Одессы предупреждают о сильных порывах ветра и просят горожан по возможности оставаться дома. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 января: мороз и солнце? Завтра, в четверг, 13 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода. Но снега не ожидается.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ