Погода в Одессе: что обещают синоптики в воскресенье 16 января

Завтра, в воскресенье, 16 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается не сильно теплая, но и не морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 16 января
В Одессе воскресенье обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью около 0, днем она поднимется до 1-3 градусов тепла.
Погода в Одесской области 16 января
В Одесской области 16 января ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 1-6 градусов выше нуля.
На дорогах области видимость хорошая.
Фото Светланы Матвиенко