Погода в Одессе: что обещают синоптики 27 июля?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 27 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Также сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в Одессе 27 июля
В Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 3-8 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С выше нуля.
Погода в Одесской области 27 июля
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.