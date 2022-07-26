Погода в Одессе: что обещают синоптики 27 июля?

Погода в Одессе 24 июля: воскресенье будет пожароопасным По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 июля: пятница обещает быть жаркой По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 22 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ