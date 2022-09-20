Погода в Одессе: что обещают синоптики 21 сентября?

Завтра, в среду, 21 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 21 сентября
В Одессе завтра обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем воздух прогреется до 17-19°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Погода в Одесской области 21 сентября
В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.