Погода в Одессе: чем порадует последняя среда октября?

Завтра, в среду, 28 октября, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер сменит направление с юго-восточного на восточный. Его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью ожидается +12+14 градусов Цельсия. Днем температура воздуха поднимется до 15-17 градусов выше нуля.

По Одесской области завтра обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем +15+20 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.