Погода в Одессе: чего ждать во вторник 17 января

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 17 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода. При этом усилится южный ветер.
Погода в Одессе 17 января
В Одессе во вторник облачно. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7°С выше нуля тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 17 января
По прогнозам, в Одесской области завтра будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Как сообщалось ранее, на завтрашний день, 17 января, в Одесском регионе объявлено штормовое предупреждение.