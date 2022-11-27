Погода в Одессе: чего ждать в понедельник 28 ноября

Завтра, в понедельник, 28 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области существенных осадков синоптики не прогнозируют. Тем не менее, будет облачно, с небольшими прояснениями, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 28 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 0-2°С тепла, днем 4-6°С выше нуля.
Погода в Одесской области 28 ноября
По Одесской области на завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 метров.