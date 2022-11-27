Погода в Одессе: чего ждать в понедельник 28 ноября

Погода в Одессе 26 ноября: облачно и дождливо По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 26 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ

Одесса погружается в туман После 16:00 20 ноября в Одессе будет туманно. Видимость на дорогах составит 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ