Погода в Одессе: чего ждать в пятницу, 27 мая?

Завтра, в пятницу, 27 мая 2022 года, в Одессе ожидается облачная погода, но осадков синоптики не прогнозируют.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 27 мая будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С тепла.
Температура морской воды 11-12°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой