Погода в Одессе: чего ждать от среды, 11 мая?

Завтра, в среду, 11 мая 2022 года, иноптики прогнозируют в Одессе и области облачные утро и день и ясный вечер.
Об этом сообщает сайт sinoptik.ua.
Так, завтра в Одессе ожидается:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-14 °С тепла, днем она поднимется до 15-19 °С тепла.
В Одесской области ожидается:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-13 °С тепла, днем плюс 17-19 °С.
На дорогах области видимость хорошая.