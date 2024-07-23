Погода в Одессе: чего ожидать в среду, 24 июля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 24 июля 2024 года, в Одессе ожидается жаркая погода без существенных осадков, а по области возможны кратковременные дожди и грозы.
Прогноз погоды в Одессе на 24 июля
В Одессе завтра сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем она поднимется до 28-30°С.
Температура морской воды 26-27°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.