Погода в Одесі: чого очікувати у середу, 24 липня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 24 липня 2024 року, в Одесі очікується спекотна погода без істотних опадів, а по області можливі короткочасні дощі та грози.
Прогноз погоди в Одесі на 24 липня
В Одесі завтра утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень вона підніметься до 28-30°С.
Температура морської води 26-27°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 24 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 28-33°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.