Погода в Одессе: будет ли теплым воскресный день?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 22 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области 22 января
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.