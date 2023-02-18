Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 19 февраля?

Погода в Одессе 18 февраля: ветрено, но тепло По прогнозам, завтра, в субботу, в Одессе и Одесской области будет ветрено и, возможно, немного дождливо. Тем не менее, дневная температура воздуха с каждым днем все выше. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 17 февраля: весна все ближе? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Одессе и Одесской области в пятницу, 17 февраля. По прогнозам, сильных ночных морозов не предвидится, а дневная температура воздуха все выше. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет четверг 16 февраля Завтра, в четверг, 16 февраля 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области переменную облачность, но без осадков. Температура воздуха днем ожидается плюсовая. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 15 февраля? В среду, 15 февраля 2023 года, в Одессе будет ветреный день, без осадков и с плюсовой температурой. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ