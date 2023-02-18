Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 19 февраля?

Завтра, в воскресенье, 19 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и временами дождлива погода. В то же время сильных холодов синоптики не обещают.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 19 февраля
В Одессе воскресный день будет облачным с прояснениями. Ночью и утром возможен кратковременный дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем воздух прогреется до 10-12°С выше нуля.
Погода в Одесской области 19 февраля
В Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С, местами до 16°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.