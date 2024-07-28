Погода в Одессе: будет ли дождь в понедельник, 29 июля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 29 июля 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится жаркая погода. В Одессе без существенных осадков, а по области возможны кратковременные дожди и грозы.
Прогноз погоды в Одессе на 29 июля
В Одессе завтра, по прогнозам, переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 июля
По Одесской области в понедельник переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой