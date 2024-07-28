Погода в Одесі: чи буде дощ у понеділок, 29 липня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 29 липня 2024 року в Одесі та Одеській області утримається спекотна погода. В Одесі без істотних опадів, а по області можливі короткочасні дощі та грози.
Прогноз погоди в Одесі на 29 липня
В Одесі завтра, за прогнозами, мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, вдень північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 липня
По Одеській області в понеділок мінлива хмарність. Вранці та вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер південно-східний, вдень північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової