Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: будет ли дождь 8 декабря?

Погода в Одессе: будет ли дождь 8 декабря?

Завтра, в четверг, 8 декабря 2022 года, в Одессе прогнозируют облачную и дождливую погоду. При этом температура воздуха не опустится ниже плюсовой отметки.

Погода в Одессе 8 декабря

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Временами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области 8 декабря

В Одесской области 8 декабря облачно. Ночью и днем местами небольшой дождь. На севере гололедица. Временами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, на севере до 2°С мороза, днем 7-12°С тепла, на севере до 2°С тепла.

На автодорогах области временами туман, видимость 200-500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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