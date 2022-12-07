Погода в Одессе: будет ли дождь 8 декабря?

Погода в Одессе 7 декабря: дождливо, но не морозно Завтра, в среду, 7 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны осадки. А вот мороз на время отступит.

Таков прогроз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: чего ждать в первое воскресенье декабря? Завтра, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, жителей Одессы и Одесской области, как и в предыдущие дни, ждет преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ