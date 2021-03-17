Погода в Одессе: будет ли дождь 18 марта?

Завтра, в четверг, 18 марта, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области пасмурно. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 1-6 ° С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.