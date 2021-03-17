Погода в Одессе: будет ли дождь 18 марта?

Что обещают синоптики одесситам на 17 марта? Завтра, в среду, 17 марта, в Одессе ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью дождь, днем небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 16 марта: обещают дождь Завтра, во вторник, 16 марта, синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ