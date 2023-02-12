Погода в Одессе: будет ли она благоприятной 13 февраля?

Понедельник, 13 февраля 2023 года, будет облачным, морозным ночью и с плюсовой температурой днем.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе 13 февраля
В Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С мороза, днем 4-6°С тепла.
Погода в Одесской области 13 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.