Погода в Одессе: будет ли она благоприятной 13 февраля?

Погода в Одессе: прогноз на воскресенье 12 февраля Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 12 февраля 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на пятницу 10 февраля По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 10 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ