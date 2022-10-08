Погода в Одессе 9 октября: разгул бабьего лета

В воскресенье, 9 октября 2022 года, в Одессе и одесской области сохранится достаточно теплая погода без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 19-21°С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем она поднимется до 18-23°С.
На автодорогах области видимость хорошая.