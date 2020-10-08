Погода в Одессе 9 октября: облачно, но без дождя

Завтра, в пятницу, 9 октября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер сменит направление на восточный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16+18 °С. Днем воздух прогреется до +21+23 °С.

По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+18 °С, днем +19+24 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото иллюстрационное