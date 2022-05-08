Погода в Одессе 9 мая: «комендантский» день будет дождливым

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 9 мая 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области кратковременный дождь, местами грозы.
Погода в Одессе 9 мая
В Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь;
- ветер западный, 7-12 м/с;
- температура ночью 8-10 градусов тепла, днем она поднимется до плюс 18-20 градусов;
- температура морской воды 13-14 градусов.
Погода в Одесской области 9 мая
В Одесской области ожидается:
- переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза;
- ветер западный, 7-12 м/с;
- температура ночью 5-10 градусов выше нуля, днем 18-23 градусов тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.