Погода в Одессе 9 января: ночью возможен мокрый снег

Завтра, в субботу, 9 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем без существенных осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 3-5 °С со знаком «плюс».
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 0-5 °С выше нуля.
На автодорогах области ночью видимость во время осадков 1-2 км.