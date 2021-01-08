Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 9 января: ночью возможен мокрый снег

Погода в Одессе 9 января: ночью возможен мокрый снег

Завтра, в субботу, 9 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем без существенных осадков.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 3-5 °С со знаком «плюс».

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 0-5 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью видимость во время осадков 1-2 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить