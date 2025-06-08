Май в Одессе, после дождя

Прогноз погоды в Одессе на 9 июня

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Как обещают синоптики, в Одессе завтра переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Напомним, завтра, 9 июня, часть Пересыпского района и пригорода Одессы до позднего вечера останется без воды в связи с проведением ремонтных работ на сетях предприятия

Прогноз погоды в Одесской области на 9 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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