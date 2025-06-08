Отключение воды
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Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Воды не будет с 09:00 до 23:40 часов по следующим адресам:

  • ул. 28-й бригады, 2-14, 3-29;
  • ул. Князя Владимира Великого, 112-128, 123-159;
  • с. Иличанка;
  • с. Александровка;
  • 21 км Старокиевского шоссе;
  • Новониколаевская дорога.

«Инфоксводоанал» заранее приносит извинения за временные неудобства.

Для справок и уточнений обращайтесь по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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