Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Воды не будет с 09:00 до 23:40 часов по следующим адресам:
- ул. 28-й бригады, 2-14, 3-29;
- ул. Князя Владимира Великого, 112-128, 123-159;
- с. Иличанка;
- с. Александровка;
- 21 км Старокиевского шоссе;
- Новониколаевская дорога.
«Инфоксводоанал» заранее приносит извинения за временные неудобства.
Для справок и уточнений обращайтесь по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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