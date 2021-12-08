Погода в Одессе 9 декабря: облачность и осадки

Погода в Одессе 8 декабря: пасмурно и дождливо Завтра, в среду, 8 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Местами дожди будут сильными, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь Во вторник, 7 декабря 2021 года в Одессе будет дождливая и при этом теплая погода. Температура воздуха — от 8 до 12 градусов тепла. ПОДРОБНЕЕ