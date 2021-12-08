Погода в Одессе 9 декабря: облачность и осадки

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 9 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя.
Погода в Одессе 9 декабря
В Одессе четверг обещает быть облачным. Ночью небольшие осадки, днем они должны прекратиться.
Ветер северо-западный, днем он сменит направления на южный и будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов тепла, днем будет не намного теплее – 6-8 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 9 декабря
В Одесской области синоптики прогнозируют на четверг, 9 декабря, переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 3-8 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.