Погода в Одессе 8 октября: прогнозируют дождь

Завтра, в четверг, 8 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость юго-восточного ветра составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17+19 °С, днем она поднимется до +21+23 °С.

по Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +14+19 °С, днем +20+25 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.